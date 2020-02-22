لبنان يوقف الرحلات إلى المناطق المعزولة في الصين وكوريا الجنوبية وإيران

أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم السبت، وقف الحملات والرحلات إلى المناطق المعزولة في الصين وكوريا الجنوبية وإيران ودول أخرى، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وذلك بعد الإعلان عن أول إصابة في لبنان أمس الجمعة.

بيروت- سبوتنيك وذكر بيان صادر عن الحكومة اللبنانية "اتخذت خلية الأزمة الوزارية، برئاسة الرئيس حسان دياب سلسلة قرارات بناء على توصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس الكورونا ونظرا إلى التطورات في ما خص الفيروس".

وأوضح البيان أن هذه القرارات تشكل "توقيف الحملات والرحلات إلى المناطق المعزولة في الدول الآتية: الصين، كوريا الجنوبية، إيران ودول أخرى، على أن تستثنى من ذلك حالات السفر الضرورية (طبابة، تعليم، عمل) وتكليف الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع بالإشراف على تطبيق هذه المعايير بالتنسيق مع المديرية العامة للطيران المدني والمديرية العامة للأمن العام ورئاسة مطار رفيق الحريري الدولي".

وكان وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، قد أعلن، اليوم السبت، أنه سيتم تفعيل الإجراءات المتبعة بخصوص فيروس كورونا لتشمل كل الطائرات القادمة إلى لبنان من الدول التي ينتشر فيها الفيروس.

وقال حسن، عقب اجتماع خاص عُقد في السراي الحكومي بعد يوم على الإعلان عن أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في لبنان، "سيتم تفعيل الإجراءات المتبعة بخصوص فيروس كورونا أكثر فأكثر علما بأن منظمة الصحة العالمية أشادت بها".

وأضاف "تواصلنا مع السلطات الإيرانية التي ستتخذ كل الإجراءات قبل وصول أي طائرة أخرى"، مشيرا إلى أن "التدابير ستتخذ مع كل الطائرات القادمة من دول فيها فيروس كورونا".