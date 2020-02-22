الصحة العالمية تعلق على زيادة حالات فيروس كورونا في إيران

علق تيدروس أدحانوم جيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، على تفشي وباء كورونا الجديد في إيران، وذلك خلال الاجتماع الوزاري الطارئ الذي نظمه الاتحاد الأفريقي والمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بشأن فيروس كورونا.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية، إننا "نشعر بقلق خاص إزاء زيادة الحالات في جمهورية إيران الإسلامية، حيث يوجد الآن 18 حالة و4 وفيات في اليومين الماضيين فقط"، حسبما نقلت "CNBC".

وأضاف "منظمة الصحة العالمية قدمت مجموعات اختبار إلى إيران، وسوف نستمر في تقديم المزيد من الدعم في الأيام والأسابيع القادمة، ما تم الإبلاغ عنه من كوريا الجنوبية وإيطاليا أمس هو أيضًا مصدر قلق وكيف ينتشر الفيروس الآن إلى أجزاء أخرى من العالم، لكن بالإضافة إلى ذلك، كما قلت سابقًا في مؤتمر صحفي، فإن نافذة الفرصة تضيق، آمل أن يساعدنا هذا الاجتماع في أن نجتمع كقارة في مهاجمة هذا الفيروس".

كما تعلمون، كان هناك فريق خبراء دولي تقوده منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك ممثل من مركز السيطرة على الأمراض النيجيري، زميلنا شيكوي إيكويزو، على الأرض في الصين خلال الأسبوع الماضي، حيث يزور 3 مقاطعات، وهو اليوم يسافر إلى مركز الوباء في ووهان.

وأضاف، مع كل يوم يمر، نعرف المزيد عن هذا الفيروس والمرض الذي يسببه، نحن نعلم أن أكثر من 80 % من المرضى يعانون من مرض خفيف وسوف يتعافون، لكن 20% من المرضى الآخرين يعانون من مرض شديد أو خطير، يتراوح من ضيق التنفس إلى الصدمة الإنتانية والفشل متعدد الأعضاء، يحتاج هؤلاء المرضى إلى عناية مركزة، باستخدام معدات مثل آلات الدعم التنفسي التي تعاني من نقص في العديد من البلدان الأفريقية، كما تعلمون، وهذا سبب للقلق.

وقال في 2% من الحالات المُبلغ عنها، يكون الفيروس قاتلًا، ويزيد خطر الوفاة من تقدمه في السن، وفي الحالات الصحية الأساسية، نرى حالات قليلة نسبيا بين الأطفال، هناك حاجة لمزيد من البحث، بالطبع، لفهم السبب.

وأكد، لا يزال اهتمامنا الأكبر يتمثل في إمكانية انتشار COVID-19 في البلدان التي تعاني من ضعف النظم الصحية، وقلت في وقت سابق، مكتبنا الإقليمي لأفريقيا بالشراكة مع مركز السيطرة على الأمراض في أفريقيا" نحن نعمل بجد لإعداد البلدان في أفريقيا للوصول المحتمل للفيروس".

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قد أعلن، اليوم السبت، عن وفاة مصاب جديد بفيروس كورونا، مؤكدا ظهور 10 إصابات جديدة، وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، للتلفزيون الرسمي: "ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 28 شخصا وارتفع عدد الوفيات إثر هذا المرض إلى 5 أشخاص".