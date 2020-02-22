الأمريكيون منزعجون... ترحيب عشائري بالدوريات الروسية قرب حقول النفط شرقي سوريا

وقال مراسل "سبوتنيك" بمحافظة الحسكة إن 3 مدرعات تابعة للشرطة العسكرية الروسية جالت لأول مرة اليوم السبت 22 شباط/ فبراير في أرجاء بلدة تل حميس أقصى شمال شرق سوريا (35 كم جنوبي مدينة القامشلي شمال شرقي محافظة الحسكة) حيث استقبلها السكان المحليون بالترحيب الحار والهتافات الوطنية التي تمجد الجيش العربي السوري والقوات الروسية الصديقة وقيادة البلدين.

وتابعت الدورية الروسية جولتها في قرى "الناعم" و"الناصرية" و"تل صراة" و"الوضحية" وصولاً إلى (الطريق السياسي) الذي يربط بلدة "تل حميس" مع الحدود (السورية- العراقية)، والمشرف على آبار وحقول النفط التي تحتلها القوات الأمريكية وتقوم بسرقة النفط منها.

وقالت مصادر محلية لـ "سبوتنيك" إنه، وفور مغادرة القوات الروسية لبلدة تل حميس والقرى المحيطة بها، قدمت دورية للاحتلال الأمريكي مكونة من 4 مدرعات إلى المنطقة، وحاول عناصرها استنطاق السكان لمعرفة سبب دخول الشرطة العسكرية الروسية.

وأضافت المصادر: أكدنا للمترجم العراقي المرافق للقوات الأمريكية بأن سكان البلدة استقبلوا الدورية الروسية الصديقة بكل سعادة ورحبوا بها أفضل ترحيب، لتظهر على ملامح المترجم مشاعر الضيق من نقل الحديث.

وأوضحت المصادر لمراسل "سبوتنيك" بأن مجموعة من شبان بلدة تل حميس قاموا قبل أيام بطرد دورية للاحتلال الأمريكي أثناء محاولتها الدخول إلى سوق البلدة حيث قاموا برميهم بالحجارة والفواكه والخضار الفاسدة احتجاجاً منهم على تواجدهم داخل بلدتهم، حيث قام الشبان بالهتاف بهتافات وطنية تمجد الجيش العربي السوري والرئيس السوري بشار الأسد.

وفي السياق نفسه، أكد مراسل "سبوتنيك" أن الشرطة العسكرية الروسية جالت اليوم السبت على الطريق الدولي M4 مقطع (الحسكة- القامشلي) مع تثبيت عدد من المدرعات عند مفرق حطين مقابل المدرعات الأمريكية، مع استمرار الشرطة العسكرية الروسية بدورياتها الشرعية على طول الطريق الدولي M4 وصولاً إلى بلدة عين عيسى بريف الرقة مروراً بالحسكة وتل تمر وأرياف مدن الدرباسية وعامودا ورأس العين شمالي محافظة الحسكة.