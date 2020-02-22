بينها التعاون الاستخباراتي.. كيف يساعد المغرب قطر في مونديال 2022؟

خطوة جديدة أعلن عنها المغرب في إطار علاقته مع قطر، حيث عرضت الرباط دعم استقرار الأمن في قطر خلال مونديال 2022.

البيان الذي أصدرته المملكة المغربية، مساء أمس الجمعة، أعلنت فيه وزارة الداخلية، دعم قطر ، بموارد لوجيستية وإنسانية، لضمان استقرار الأمن في قطر، خلال استضافتها فعاليات نهائيات كأس العالم 2022.

وبشأن العمليات التي يمكن أن يشارك بها المغرب في قطر، قال العميد محمد أكضيض، الخبير الأمني المغربي، إن المغرب لديه "قدرة استخباراتية كبيرة تمكنه من مساعدة قطر خلال فترة تنظيم المونديال".

مهام استخباراتية

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن الجانب الأمني هو الأهم بالنسبة لقطر خلال تنظيم المونديال، وأن المغرب "لديه القدرة على التعامل مع الجوانب الاستخباراتية، خاصة أنه لديه قاعدة بيانات كبيرة بشأن مواجهة الإرهاب".

وتابع أن الإرهاب "يعمل على استهداف بعض التظاهرات السياحية، ما يشير إلى احتمالية استهداف تلك التظاهرة الكروية، وأن الاستخبارات المغربية ستكون في مقدمة الدول التي تشارك في عمليات التأمين خلال فترة التنظيم".

وبشأن مدى احتمالية مشاركة قوات تأمين على الأرض، أوضح أنه "لا تتوفر معلومات في هذا الإطار، إلا أن الاستخبارات المغربية ستكون حاضرة بالدرجة الأولى".

وشدد على أن "التعاون الاستخباراتي مع بعض الدول منها إسبانيا وفرنسا وبلجيكا وروسيا يؤكد قوة الاستخبارات المغربية في هذا الإطار".

اجتماعات مشتركة

بيان الداخلية المغربية أوضح أنه تم عقد جلسات عمل جمعت وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، وقائد قوات الدرك الملكي، حمد حرمو، ومدير عام مديرية الأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، بوفد قطري رفيع المستوى، لبحث التعاون فيما يخص استضافة الدوحة لمونديال 2022.

مجالات متعددة

وفي ذات الإطار قالت البرلمانية أمينة الطالبي، عضو البرلمان المغربي، إن العلاقات المغربية القطرية قائمة على التعاون والشراكة في مجالات عدة.

وأضافت، في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن العلاقات المغربية القطرية "لا تتأثر بأي علاقات أخرى، خاصة أن المغرب حريص على توازن علاقاته مع الدول العربية كافة، وأن التعاون المغربي بشأن مونديال 2022، يأتي في إطار العلاقة الممتدة والقوية بين البلدين".

وشددت على أن قطر لديها استثمارات كبيرة في المغرب في مجال السياحة والعقارات، وأن هذا الأمر "لا يرتبط بأي منحى سياسي بشأن الأزمة بين قطر والدول الأخرى، خاصة أن المغرب لديه علاقات مع كل الدول".

علاقات ممتدة

تربط المملكة المغربية بدولة قطر علاقات دبلوماسية منذ سنة 1972، أي أن البلدين بينهما تاريخ يمتد إلى 48 عاما.

أهم الاتفاقيات الموقعة بين دولة قطر والمملكة المغربية

في 1981 تم توقيع اتفاقية تنظيم استخدام العمال المغاربة بدولة قطر.

وفي العام نفسه تم توقيع اتفاق إعلامي بين دولة قطر والمملكة المغربية.

في 1987 وقعت الدولتين اتفاقا بشأن النقل الجوي.

وفي 2003 وقعا بروتوكولا للتعاون في المجال الإداري.

وشهد 2011 طفرة ونقلة كبيرة في العلاقات، حيث شهد:

توقيع عقد شراكة لإنشاء هيئة مشتركة قطرية مغربية للاستثمار.

مذكرة تفاهم للتعاون السياحي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر.

مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المعدني بين حكومة المملكة المغربية من خلال المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وحكومة دولة قطر من خلال شركة قطر للتعدين.

بروتوكول إضافي لاتفاقية تنظيم استخدام العمال المغاربة بدولة قطر الموقعة سنة 1998 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر.

اتفاقية مساعدة إدارية متبادلة للتمكن من التطبيق الصحيح لقانون الجمارك ومن أجل منع وتقصي ومحاربة الجرائم/ المخالفات الخاصة بالجمارك فيما بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية.

بروتوكول للتعاون الثقافي في مجال ترميم القلاع والحصون والمواقع الأثرية والمعالم التاريخية بدولة قطر بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية.

اتفاقية بشأن إعفاء رعايا دولة قطر والمملكة المغربية الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة من شرط الحصول على تأشيرة الدخول بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية.

خطاب نوايا بشأن التعاون الصناعي في مجال الأسمدة الكيماوية بين وزارة الطاقة والصناعة بدولة قطر ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بالمملكة المغربية.

البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون العلمي والفني في مجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية.

مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي وبنك المغرب.

مذكرة تفاهم بين اللجنة الأولمبية القطرية ممثلة لقطاع الرياضة بدولة قطر ووزارة الشباب والرياضة في المملكة المغربية في مجال الرياضة.

كما أقيم البرنامج التنفيذي الثالث للاتفاق الثقافي والفني في مجال الثقافة والفنون والتراث بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية للسنوات (2011 — 2012 — 2013).

وأيضا البرنامج التنفيذي الخامس في المجال التربوي والتعليمي للاتفاق الثقافي والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية للسنوات الدراسية 2010 — 2011 و2011 — 2012 و2012 — 2013.

وكذلك البرنامج التنفيذي الثالث لاتفاقية التعاون الإعلامي بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية للسنوات (2011 — 2012 — 2013).

في العام 2013، وقع الجانبان مجموعة اتفاقيات، وهي:

اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي, ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.

مذكرة تفاهم لمساهمة قطر في تمويل مشاريع تنموية بالمملكة.

اتفاقية تعاون وتوأمة بين محكمة النقض في المغرب ومحكمة التمييز في قطر.

وبعدها بعام واحد، 2014، اتفق الطرفان على:

اتفاق في مجال النقل البحري.

مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات وفقا للاتفاقيات الدولية للتدريب والتأهيل.

برنامج تنفيذي لاتفاق التعاون في مجال الشباب لسنوات 2014، 2015، 2016.

اتفاق تعاون وتبادل بين وكالة المغرب العربي الرسمية المغربية ووكالة الأنباء القطرية.

اتفاقيتين بين دولة قطر والمملكة المغربية متعلقتين بتمويل مشاريع قطاع الفلاحة والصيد البحري، الاتفاقية الاولى خاصة بتمويل المشاريع الفلاحية بمنحة قدرها 202 مليون دولار والاتفاقية الثانية خاصة بتمويل مشاريع الصيد البحري بمنحة قدرها 69 مليون دولار.

اتفاقية تعاون بين المملكة المغربية ودولة قطر تهم مجال المحافظة على التنوع البيولوجي والحيوانات البرية ومواطنها

وشهدت الأعوام اللاحقة (2015 و2016 و2017 و2018) مجموعة كبيرة من اتفاقيات التعاون والبروتوكولات، وأبرزها:

اتفاقية تعاون بين شركة سكك الحديد القطرية "الرّيل"، والمكتب الوطني للسكك الحديدية المغربية.

اتفاقية تعاون وشراكة تجارية استراتيجية بين الخطوط الملكية المغربية والخطوط الجوية القطرية.

مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي والإنساني بدولة قطر واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمملكة المغربية.

اتفاقية في مجال النقل البحري.

اتفاقية تعاون بين الوكالة الوطنية للموانئ والشركة القطرية لإدارة الموانئ.

مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة والكهرباء وكفاءة استخدام الطاقة بين وزارة الطاقة والصناعة القطرية ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المغربية.

البرنامج التنفيذي الرابع في المجال الثقافي و الفني.

البرنامج التنفيذي الأول في مجال الرياضة.

مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية القطرية وصندوق الإيداع والتدبير المغربي.

اتفاقية برنامج بذور للشباب المغربي بين مؤسسة صلتك و مؤسسة التوفيق للتمويل الاصغر بالمملكة المغربية.

وصل حجم التبادل التجاري بين قطر والمغرب، خلال العام الماضي 2017 إلى 80 مليون دولار.

اتفاقيات حديثة

وكانت قطر قد وقعت قبل أيام اتفاقا جديدا مع المملكة المغربية، وأصدر الأمير تميم بن حمد المرسوم رقم 6 للعام الحالي، بالتصديق على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية، حسب وكالة الأنباء القطرية.

وينص المرسوم على التعاون بين البلدين في المجال الفلاحي، ويقضي بالتنفيذ والعمل به من تاريخ صدوره.