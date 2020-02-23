الخارجية الروسية: آليات فض النزاعات بين الولايات المتحدة وروسيا في سوريا تعمل بفعالية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، يوم السبت، إن آليات فض النزاعات بين الولايات المتحدة وروسيا في سوريا فعالة للغاية.

موسكو - سبوتنيك. وقال غروشكو، متحدثا في برنامج "اللعبة الكبيرة على القناة الأولى: "آليات فض النزاعات تعمل وهي فعالة للغاية. هناك فهم واضح لكل ما يتم فعله وفي إي منطقة، بالواقع إنها مسألة تنسيق".

وأضاف نائب وزير الخارجية: "لكن الولايات المتحدة، لأسباب سياسية، لا تريد أن تسميها تنسيق، فهي تسميها [آلية] فض النزاعات".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أبدت عدم رضاها عما يجري في محافظة إدلب.

وأعلن روبرت أوبراين، مستشار البيت الأبيض للأمن القومي، أنهم عبروا للروس والأتراك عن عدم رضاهم عن الوضع في أدلب وهو وضع سيئ جدا.

لكن الولايات المتحدة لا تريد أن تعمل على إنهاء هذا الوضع بسبب عدم مسؤوليتها عن تدهور الوضع في هذه المنطقة.

وقال مستشار البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ليست مستعدة لحل المشكلة التي لم تتسبب (الولايات المتحدة) فيها باستخدام قواتها.

هذا وتأزم الوضع في إدلب، الخميس الماضي، حيث نفذ مسلحون مدعومون من تركيا، وبغطاء من المدفعية التركية، هجوما على مواقع الجيش السوري، استطاعوا خلاله خرق خطوط دفاعه على مسار قميناس - النيرب.

وقامت مقاتلات "سو 24" الروسية بتدمير دبابة و6 مدرعات و5 عربات رباعية الدفع تابعة لمسلحين اقتحموا مواقع للجيش السوري في محافظة إدلب السورية. وفقا لوزارة الدفاع الروسية، ما سمح للجيش السوري بصد الهجوم وإيقاع خسائر بالمهاجمين.