مصرف الإمارات المركزي يعلن نمو الناتج الحقيقي 2.9% في 2019

نقلت وكالة أنباء الإمارات عن تقرير للبنك المركزي، اليوم الأحد، أن اقتصاد الإمارات العربية المتحدة نما بنسبة 2.9 بالمئة على أساس سنوي في 2019، ارتفاعا من 1.7 بالمئة في 2018.

وبحسب التقرير، نما قطاع النفط والغاز 7.6 بالمئة في 2019، والقطاع غير النفطي 1.1 بالمئة.

ووفقا للوكالة أدى ارتفاع الأنشطة غير النفطية إلى زيادة مؤشرات سوق العمل، حيث اكتسب التوظيف فى القطاع الخاص المزيد من الزخم بنموه على أساس سنوي مقارن بنسبة 2 % فى الربع الرابع، وهو أعلى نمو فى الأرباع السبعة الماضية، وتم توفير 38765 وظيفة جديدة على أساس صافي في الربع الرابع من عام 2019.