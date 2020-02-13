المالية الروسية تزيد من توقعات صادرات النفط والغاز لعام 2020

رفعت وزارة المال الروسية، اليوم الخميس، توقعات صادرات النفط الروسي لعام 2020 من 270.2 مليون طن إلى 272.3 مليون طن، وتصدير الغاز إلى 225 مليار متر مكعب من 223.6 مليار متر مكعب.

موسكو - سبوتنيك. وجاء ذلك في بنود المالية الروسية بشأن التعديلات على الموازنة الفدرالية.

وفي الوقت نفسه، تم الإبقاء على التوقعات الخاصة بصادرات النفط لعام 2021 عند مستوى 270.2 مليون طن، وكذلك لعام 2022 - عند مستوى 266.2 مليون طن.

ولا تزال التوقعات لتصدير الغاز الطبيعي لعام 2021 عند 237 مليار متر مكعب، لعام 2022 - 235.4 مليار متر مكعب.

وكان مدير قسم الإنتاج ونقل النفط والغاز في وزارة الطاقة الروسية، ألكسندر غلادكوف، أعلن في وقت سابق، أنه من المتوقع وفقًا لنتائج 2019، أن تصل صادرات روسيا من الغاز إلى 247 مليار متر مكعب.

وصرح وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أنه بحلول عام 2022، ستزيد صادرات الغاز من روسيا بما يتراوح بين 40 و45 مليار متر مكعب، لتصل إلى 300 مليار متر مكعب.