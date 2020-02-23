الجامعة العربية ترحب بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية بجنوب السودان

رحبت جامعة الدول العربية، بتشكيل حكومة وحدة وطنية في دولة جنوب السودان، داعية المجتمع الدولي إلى مساندة جوبا في مساعيها الرامية لتنفيذ باقي استحقاقات اتفاق تسوية الصراع الموقع عام 2018.

القاهرة - سبوتنيك. وعبر الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، في بيان صادر عن مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، عن دعم الجامعة العربية لجنوب السودان من أجل تنفيذ باقي استحقاقات "الاتفاق المنشط لتسوية الصراع في البلاد الموقع عام 2018، بمختلف جوانبه الأمنية والسياسية والدستورية".

كما دعا أبو الغيط المجتمع الدولي إلى مواصلة مساندة جنوب السودان وشعبه إلى أن تتكلل عملية السلام في البلاد بنجاح.

وأدت الحكومة الجديدة، أمس السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس سلفا كير ميارديت، بحضور رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الأوغندي ونائب رئيس جنوب أفريقيا ومبعوث من دولة كينيا.

وأدى زعيم المعارضة بجنوب السودان رياك مشار، اليمين الدستورية نائبا أول للرئيس سلفا كير.

وأصدر الرئيس سلفاكير ميارديت، الجمعة، قرارا بتعيين مشار نائبا أول لرئيس الجمهورية، إلى جانب 3 نواب آخرين هم: جيمس واني إيقا (الرئيس السابق للجمعية التشريعية الوطنية)، وتعبان دينق قاي (وزير التعدين الأسبق والنائب الأول السابق لرئيس الجمهورية)، والسيدة ربيكا نياندينق دمبيور أرملة زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان الراحل الدكتور جون قرنق.