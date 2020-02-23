بعد وضع مسلة لرمسيس الثاني... هل يصبح ميدان التحرير بمصر الأشهر في العالم؟... فيديو

قال عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، إن ميدان التحرير يعد من أهم الميادين بالعالم، لافتا إلى أن وضع مسلة تاريخية من الحضارة الفرعونية بميدان التحرير يعد من أهم الأحداث المصرية.

وأضاف الدكتور زاهي حواس، خلال لقاء تلفزيوني، أنه "كان معترضا على وضع آثار بالميادين، ولكن ميدان التحرير يستحق أن يكون بمظهر عالمي بل سيكون أشهر ميدان في العالم".

وتابع "سيتم وضع مسلة للملك رمسيس الثاني بالميدان، بالإضافة إلى 4 تماثيل على هيئة كباش، سيضفى أثرا جماليا على الميدان".

وأوضح حواس أنه "بوجود المسلة والكباش بالميدان أصبحت مصر تمتلك مكانا سياحيا جديدا، لأن أول ما يأتي إليه السائحون هو المتحف المصري لرؤية تاريخ مصر".

وكشف أن "المتحف المصري الكبير الذي تصل مساحته إلى 7000 متر مربع يجرى تجهيزه الآن ليصبح أهم مؤسسة ثقافية بالعالم".

وأشار إلى أن "هناك تطويرا قائما الآن بالأهرامات المصرية، وسيتم ربط المسافة بين أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير عن طريق ممشى يحتوي على بازارات وعرض كامل للحضارة الفرعونية المصرية".

وأكد حواس أن "تكريم مصر في افتتاح معرض بلغراد الدولي للسياحة، يحدث للمرة الأولى منذ بدء المعرض قبل 42 عاما، بسبب جهود الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في تطوير المناطق السياحية والأثرية، وتأكيده من خلال المنصات العالمية أن الأمان كامل في مصر، وأن التأمينات في المناطق الأثرية على أعلى مستوى".