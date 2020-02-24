الجيش السوري يسيطر على عدة مناطق في ريف إدلب الجنوبي

ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن وحدات من الجيش السوري حررت قرية تل النار وقرى الشيخ مصطفى والنقير وكفر سجنة في ريف إدلب الجنوبي.

وكانت وحدات من الجيش قد حررت أمس قريتي الشيخ دامس وحنتوتين غرب معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي بعد تكبيد التنظيمات الإرهابية خسائر بالأفراد والعتاد، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية.

وواصل الجيش السوري عملياته على محاور ريف إدلب الجنوبي، منتزعا السيطرة على مناطق أوسع، بعد تطهيرهما من مسلحي "جبهة النصرة" وأنصار التوحيد" وحلفائهما.

وكان الطيران الحربي السوري الروسي المشترك قد استهدف مواقع تابعة لمسلحي "هيئة تحرير الشام" و"أنصار التوحيد"، في عمق مناطق سيطرتهم بجبل الزاوية، يوم أمس الأحد، فيما تقدمت وحدات من الجيش السوري بعد كسر خطوط الدفاع الأولى للتنظيمين وحلفائهما.

وأكدت الوكالة أن عمليات التمهيد مستمرة من قبل الوحدات النارية في الجيش السوري باتجاه أهم مواقع المسلحين على محور بلدة "كفرسجنة"، تزامنا مع رصد مكثف لطائرات الاستطلاع الروسية لأي تجمعات للمسلحين والتي يتم التعامل معها بدقة عبر الطيران الحربي الروسي.

وكان الجيش السوري قد بدأ عملية عسكرية واسعة، يوم أمس الأحد، باتجاه محاور الطريق الدولي (حلب اللاذقية/ M4)، منتزعا السيطرة على بلدتي "حنتوتين" و"الشيخ دامس" بعد تطهيرهما من مسلحي جبهة النصرة و"أنصار التوحيد" وحلفائهما.