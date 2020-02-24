تحديد موعد وصول أول سفينة حفر لاستكشاف الغاز في لبنان

أعلن المكتب الإعلامي لوزير ​الطاقة​ و​المياه اللبناني،​ ​ريمون غجر، اليوم الاثنين،​ أن سفينة الحفر Tungsten Explorer التي ستقوم بحفر البئر الاستكشافية الأولى في الرقعة رقم 4، ستصل غداً الثلاثاء الى نقطة الحفر في المياه ​البحرية اللبنانية.

ولفت إلى أنه "خلال أيام من تمركزها على بعد 21 كلم تقريبا من الشاطئ سوف تبدأ ​السفينة​ بأنشطة الحفر التي ستستمر حوالي ستين يوما".

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن "البواخر اللوجيستية الثلاث الراسية في ​مرفأ بيروت​ سوف تؤمن الخدمات اللوجيستية لسفينة الحفر من قاعدة الخدمات التي انشئت في المرفأ".

وتابع "في حين ستتولى مروحيتان عاموديتان نقل ​العمال​ إلى السفينة من ​مطار بيروت الدولي".

وكانت وزيرة الطاقة اللبنانية السابقة ندى بستاني خوري قد أعلنت عن تسلم أول ترخيص لتجمع شركات "توتال" و"إيني" و"نوفاتيك" للتنقيب عن النقط والغاز في البلوك رقم 4.