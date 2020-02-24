السفارة الأمريكية في ليبيا تشيد بنتائج محادثات اللجنة العسكرية المشتركة

أشادت السفارة الأمريكية في ليبيا بنتائج محادثات اللجنة العسكرية المشتركة التي يقوم بها وفدي حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي، بهدف إنهاء العنف حول طرابلس.

وفي تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية في ليبيا على "تويتر" ثمّنت السفارة الجهود "الجادة التي يقوم بها وفدي حكومة الوفاق الوطني والقوات المسلّحة العربية الليبية خلال الجولة الثانية من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة، لإنهاء العنف حول طرابلس، و إعادة الأمن إلى المناطق المدنية ، وحماية البنية التحتية الحيوية" بحسب بيان السفارة.

1/2 نشيد بالجهود الجادة التي يقوم بها وفدي حكومة الوفاق الوطني والقوات المسلّحة العربية الليبية خلال الجولة الثانية من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة، لإنهاء العنف حول طرابلس، و إعادة الأمن إلى المناطق المدنية ، وحماية البنية التحتية الحيوية. #ليبيا https://t.co/qeObnLkU2M — U.S. Embassy - Libya (@USAEmbassyLibya) February 24, 2020

وشاركت السفارة في تغريدتها بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول الجولة الثانية من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة.

وأعلنت البعثة في نص البيان انتهاء أعمال الجولة الثانية من محادثات اللجية العسكرية، والتي تعتبر الجولة الثانية من 5+5.

وأوضحت البعثة الأممية، في بيان لها، اليوم الاثنين، أن "عمل هذه اللجنة يشكل أحد المسارات الثلاث التي تعمل عليها البعثة إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي، واستنادا إلى قرار مجلس الأمن 2510 لـ2020، والذي دعا الطرفان للتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار"، معربة عن شكرها للطرفين على الجدية والرغبة الصادقة والروح المهنية العالية التي تميزت بها المباحثات.