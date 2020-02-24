وزير في حكومة أنصار الله: التحالف يحرص على استمرار معاناة الشعب اليمني

اتهم وزير النقل في حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية المشكلة في العاصمة صنعاء من جماعة "أنصار الله"، زكريا الشامي، اليوم الاثنين، التحالف العربي باحتجاز 16 سفينة وقود وغذاء، وعدم السماح لها بالوصول إلى ميناء الحديدة غربي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تديرها الجماعة، عن الشامي قوله، خلال لقائه بصنعاء رئيس دعم شؤون بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة أندرو بريملو، إن "التحالف مستمر في القرصنة على شركات الملاحة البحرية واحتجاز السفن في عرض البحر لعدة أشهر رغم حصولها على تصاريح من الـ(UNVIM)".

وأضاف "يحتجز التحالف حاليا في عرض البحر 10 سفن مشتقات نفطية، و5 سفن تحمل مواد غذائية، وسفينة تحمل الغاز".

واعتبر الشامي أن الغرض من احتجاز السفن "زيادة معاناة الشعب اليمني والتضييق على شركات الملاحة".

وأعرب الشامي عن "استغرابه من تجميد نقل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش من جيبوتي (UNVIM) إلى ميناء الحديدة للتفتيش والإشراف على السفن التي تصل الميناء رغم انه محور رئيسي في اتفاق ستوكهولم".

وأكد أن "نقل (UNVIM) إلى ميناء الحديدة سيسهل دخول السفن إلى الميناء".

كما طالب وزير النقل في حكومة الإنقاذ اليمنية الأمم المتحدة بـ"دعم استمرار الجسر الجوي الطبي ووضع آلية لنقل أكبر عدد من المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة لتعذر علاجهم في اليمن".

وأشار إلى "أنه تم خلال الشهر الجاري نقل 30 مريضاً فقط عبر الجسر من بين 32 ألف مريض".