توضيح هام من الصحة السعودية حول حقيقة التحذيرات المتداولة بخصوص كورونا

نفت وزارة الصحة السعودية جميع التحذيرات المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي والتي نسبها الناشطون للوزارة في وقت سابق من اليوم.

وفي تغريدة لها على "تويتر" أكدت الوزارة أن جميع المنشورات التي تحذر من الأكل والطلب من المطاعم بسبب فيروس كورونا المستجد غير صحيحة.

لا صحة للرسالة المتداولة حول تحذير وزارة الصحة من الأكل أو الطلب من المطاعم بسبب فيروس #كورونا الجديد.

وندعو الجميع إلى التواصل مع @SaudiMOH937 في حال وجود أي استفسار عن الفيروس، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية فقط وعدم الانسياق وراء الشائعات. pic.twitter.com/WQl9FJMJDO — المتحدث الرسمي لوزارة الصحة (@spokesman_moh) February 24, 2020

ودعت الوزارة في منشورها إلى التواصل مع طبيب مختص للاستفسار عن الفيروس وأخذ العلم والمعلومات من المصادر الرسمية حصرا.

ومن جهته أشار المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبد العالي إلى أنه "لا صحة للرسالة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تحذير وزارة الصحة من الأكل أو الطلب من المطاعم بسبب فيروس كورونا"، بحسب موقع "عكاظ" السعودي.