الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة توافق على وقف إطلاق النار مع اسرائيل

وافقت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة على وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وفقا لإذاعة الجيش الإسرائيلي.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الإذاعة إن، "الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وافقت على وقف إطلاق النار، بعد جولة من التصعيد".

يتبع....