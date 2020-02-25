السراج "يتألم" من موقف الجامعة العربية بشأن الأزمة الليبية... فيديو

أعرب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، عن "ألمه من عجز الجامعة العربية عن عقد جلسة لبحث العدوان الذي يشنه خليفة حفتر على العاصمة طرابلس".

وخلال لقائه مع مندوبي وسفراء المجموعة العربية بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، قال السراج: "لقد تألمنا من موقف الجامعة العربية التي عجزت عن عقد جلسة على مستوى المندوبين لبحث العدوان على عاصمة عربية، ونحتج على ذلك، بينما تسرع الجامعة إلى عقد جلسات لقضايا أقل حدة وأهمية من الأزمة الليبية".

وأضاف: "لكننا على ثقة من حرص الكثير من الأشقاء على استقرار ليبيا، وأن لهم أن يتخذوا الموقف العادل والفعال".

وأوضح السراج أنه "حرص على لقاء الأشقاء ليتحدث بصراحة عن جوانب من الأزمة الليبية، التي تشكل جزءا من مشهد عربي مأزوم في معظمه، يحتاج إلى بلورة موقف عربي فعال تجاهه".

وتابع: "لقد آن للدول الداعمة للعدوان أن تدرك بأن الرهان على المتمرد الذي أشعل الحرب هو رهان خاسر، ولا جدوى من ورائه سوى إطالة أمد الحرب، وقتل المزيد من الشباب الليبي، وتدمير البنية التحتية".

وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

وتدور في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/ نيسان من العام الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي وقوات تابعة لحكومة الوفاق، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى.