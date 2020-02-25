وزير إسرائيلي: أعددنا خطة للسيطرة على كامل قطاع غزة

كشفت قناة عبرية النقاب عن إعداد الجيش الإسرائيلي لخطة كاملة للسيطرة على قطاع غزة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن يوفال شتاينيتس، وزير الطاقة الإسرائيلي، قد أكد أن بلاده أعددت خطة شاملة للسيطرة على كامل قطاع غزة لمدة عدة أسابيع، من أجل إسقاط حكم حركة حماس وتدمير صناعة الصواريخ إذا لم يكن هناك خيار آخر.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد أكد أن الشكوك تساوره بالنسبة لنجاح التهدئة في قطاع غزة، قائلا إنه لا يمكن الاعتماد على منظمات إرهابية".

وفي حديث إذاعي، صباح اليوم الثلاثاء، دعا الوزير كاتس إلى تغيير القواعد في غزة، وعدم الاكتفاء بعمليات عسكرية.

فيما استبعد رئيس تكتل "العمل غيشير ميرتس"، عمير بيرتس، التوصل إلى تهدئة حقيقية مع حركة حماس. واتهم حكومة نتنياهو بأنها لا تطرح استراتيجية أو خطة للمدى البعيد، معتبرا أن تصرفات إسرائيل تعرضها لاستمرار الاعتداءات الصاروخية وإطلاق النار عليها.

ويسود الهدوء الحذر منطقة الجنوب الإسرائيلية، وقطاع غزة، منذ منتصف الليلة الماضية بعد جولة من التصعيد.