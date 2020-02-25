إعلام: قادة الخليج يحضرون جنازة حسني مبارك

قال أحمد الجار الله، رئيس تحرير صحيفة "السياسة" الكويتية، إن قادة الخليج سيحضرون جنازة الرئيس المصري الراحل، محمد حسني مبارك.

وقال الجار الله في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر": "قادة الخليج سيحضرون جنازة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك".

وتابع قائلا: "فهو (مبارك) الرجل الذي عرفوا نقاءه وعروبته، وعرفوا نصحه النقي شعوب المنطقة ستودعه بالدموع والدعاء".

واستمر عميد الصحافة الكويتية: "الكويت تتذكر ما فعل لها عند أيام غزو العراق للكويت، رحل الرجل بعد أن أكد قضاء مصر براءة أبنائه جمال وعلاء من دعاوي الفاسدين إخوان الشياطين".

وكانت رئاسة الجمهورية المصرية الحداد ثلاثة أيام، لوفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي وافته المنية، اليوم الثلاثاء.

وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها: "إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادا على وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك وذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق 26 فبراير2020".

وجاء في بيان الرئاسة المصرية المنشور على "فيسبوك": "تنعى رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق السيد محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية".

ونشر علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل، تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها: "إنا لله وإنا اليه راجعون، انتقل الي رحمه الله صباح اليوم والدي الرئيس مبارك".

وأرفق علاء مبارك تغريدته بمقطع فيديو يظهر فيها حسني مبارك مرتديا الزي العسكري وفيها أبرز تصريحاته وخطاباته.

وقال فريد الديب، محامي مبارك، إن "الرئيس الأسبق عانى من مضاعفات مرضية خلال الـ24 الساعة الماضية، بعد إجراء عملية جراحية منذ أكثر من أسبوعين".

وتابع محامي أسرة مبارك: "مبارك توفي، فجر اليوم تعرض لأزمة صحية كبيرة".

وأضاف: "تم وضع حسني مبارك خلال الساعات الأخيرة قبل وفاته على جهاز التنفس الصناعي".

قاده الخليج سيحضرون جنازه الرئيس الراحل محمد حسني مبارك الرجل الذي عرفوا نقاءه وعروبته وعرفوا نصحه النقي شعوب المنطقه ستودعه بالدموع والدعاء الكويت تتذكر مافعل لها عند أيام غزو العراق للكويت رحل الرجل بعد أن أكد قضاء مصر براءه أبناءه جمال وعلاء من دعاوي الفاسدين إخوان الشياطين — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) February 25, 2020

​وأشار فريد الديب إلى أن أسرته بالكامل كانت في المستشفى الموجود فيها، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم.