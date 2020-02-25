الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس المصري في وفاة مبارك

أرسل الملك السعودي، سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برقيتا تعزية ومواساة للرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، في وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.

وقال الملك سلمان، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، "علمنا بنبأ وفاة فخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق – رحمه الله -، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

​من جانبه، قال ولي العهد، في برقيته، "تلقيت نبأ وفاة فخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق ـ رحمه الله ـ، وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

وتوفي مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ92 عاما.

ونشر علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل، تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها: "إنا لله وإنا اليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم والدي الرئيس مبارك".

وأرفق علاء مبارك تغريدته بمقطع فيديو يظهر فيها حسني مبارك مرتديا الزي العسكري وفيها أبرز تصريحاته وخطاباته.

وقال فريد الديب، محامي مبارك، إن "الرئيس الأسبق عانى من مضاعفات مرضية خلال الـ24 الساعة الماضية، بعد إجراء عملية جراحية منذ أكثر من أسبوعين".

وتابع محامي أسرة مبارك "مبارك توفي، فجر اليوم تعرض لأزمة صحية كبيرة".

وأضاف "تم وضع حسني مبارك خلال الساعات الأخيرة قبل وفاته على جهاز التنفس الصناعي".

وأشار فريد الديب إلى أن أسرته بالكامل كانت في المستشفى الموجود فيها، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم.