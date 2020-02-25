الحكومة اليمنية ترحب بقرار أمريكي يحظر تداول الآثار المنهوبة

رحبت الحكومة الشرعية في اليمن، بفرض الإدارة الأمريكية قيودا على تداول آثار يمنية، جرى نهبها وتهريبها بفعل تدهور الأوضاع الأمنية جراء الصراع المستمر منذ نحو خمس سنوات.

وقالت الخارجية اليمنية، في تغريدة على حسابها على "تويتر": "نرحب بقرار الإدارة الأمريكية بحظر استيراد ونقل الممتلكات والآثار الثقافية اليمنية المسروقة إلى الولايات المتحدة".

ولفتت إلى أن "القرار يأتي في إطار تعزيز حماية الآثار والممتلكات الثقافية اليمنية ومنع الاتجار بها".

يسر وزارة الخارجية ان تعلن عن إطلاق "آلية لاستقبال الشكاوى والمقترحات والثناء" عبر موقعها على الإنترنت بغية تلافي حدوث أي تجاوزات أو اختلالات تمس مصالح المواطنين في الخارج وتيسير حل مشاكلهم وقضاياهم في اطر الأنظمة والقوانين المعمول بها.https://t.co/jRsDkmBelG pic.twitter.com/MX2yj9YlSp — وزارة خارجية الجمهورية اليمنية (@yemen_mofa) November 4, 2019

وفرضت الإدارة الأمريكية مطلع فبراير/ شباط الجاري، قيودا على فئات المواد الأثرية في التراث الثقافي الإسلامي في اليمن"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، على "تويتر".

الولايات المتحدة تحظر دخول الاثار #اليمنية الى أراضيها - Saba Net :: سبأ نت https://t.co/IIjCNn00Jc — Yemen Embassy D.C. (@YemenEmbassy_DC) February 25, 2020

ووفقا للإدارة الأمريكية، فإن تطبيق قيود الاستيراد الطارئة سيستمر حتى 11 سبتمبر/ أيلول 2024، بناء على طلب الحكومة اليمنية، ما لم يتم تجديده.