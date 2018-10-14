بالفيديو والصور... آثار دمار إعصار "لبان" في اليمن

ضرب الإعصار لبان اليمن، اليوم الأحد، بسرعة 65 كلم في الساعة، وتسبب في سيول غزيرة اجتاحت مناطق المهرة.

وصرح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم السعودية، الدكتور عبدالله المسند، أن الحالة المدارية تحولت من إعصار إلى عاصفة "لبان" ضربت اليابس اليمني.

وأضاف في تغريدة على حسابه بـ:"تويتر" أنه من المتوقع "أن يمر مركز العاصفة إلى الشرق من المكلا، جالبا معه أمطارا غزيرة قد تخلف بعض الفيضانات".

عاصفة #لبان تضرب اليابس اليمني اليوم بسرعة 65 كلم سا، ومتوقع أن يمر مركز العاصفة إلى الشرق من #المكلاء، جالباً معه أمطاراً غزيرة قد تُخلف بعض الفيضانات،

وربما تتحول العاصفة اليوم إلى منخفض مداري تمهيداً لموته وتلاشيه في أرض اليمن، وتبقى الكتلة الرطبة مندفعة إلى جنوب #السعودية. pic.twitter.com/6sj0gW0y0a — أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) ١٤ أكتوبر ٢٠١٨

​وحذر المركز الوطني للأرصاد من اشتداد العاصفة "لبان" في الساعات المقبلة مع اقترابها من المناطق الساحلية في محافظات سقطرى والمهرة وحضرموت جنوب وشرق اليمن.

شاهد السيول الكثيفة في منطقة ذكبريت في مديرية حصوين بمحافظة #المهرة أقصى شرق #اليمن

صباح اليوم الأحد 14 أكتوبر 2018م

تصوير ابو عماد الجبلي#لبان #Luban pic.twitter.com/8FSpEe8eRJ — تركي المحيا (@TurkiAlmohaiya) October 14, 2018

​وقال المركز في نشرة تحذيرية اليوم الأحد 14 أكتوبر/ تشرين الأول، إن العاصفة "لبان" تتمركز حاليا وسط غرب بحر العرب، على خط عرض 15 شمالا وطول 53 شرقا، وتتحرك غرب شمال الغرب بسرعة 14 كم / ساعة.

​وأضاف: "يؤثر ذلك على المناطق الساحلية في محافظتي المهرة وحضرموت والمناطق الداخلية فيهما، إضافة إلى جزر أرخبيل سقطرى وخاصة الساحل الشمالي والمناطق الشمالية المرتفعة من الجزيرة".

​وأكد المركز أن العاصفة تبعد عن مدينة الغيظة عاصمة محافظة المهرة 159 كيلو مترا و280 كم عن مدينة حديبو مركز محافظة سقطرى و428 كم عن مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، وأن سرعة الرياح تتراوح بين 90 — 100 كم / ساعة وقد تصل إلى 115 كم/ ساعة.

تأثير مباشر لـ العاصفة المدارية #لبان #Luban بأمطار غزيرة وسيول في قرية محيفيف بمديرية الغيظة في محافظة #المهرة شرق #اليمن

اليوم الأحد 14 أكتوبر 2018م

تصوير Abu Feras Alsameéy pic.twitter.com/0W76smvblH — تركي المحيا (@TurkiAlmohaiya) October 14, 2018

​وتوقع هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على كل من أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية في محافظتي المهرة وحضرموت والمناطق الداخلية فيهما، في حين ستكون الرياح قوية جدا بسرعة تتراوح بين 50 — 60 عقدة، ويرتفع الموج أكثر من 14 مترا.

​ودعا المركز إلى الابتعاد عن السواحل والوديان ومجاري السيول، وعدم المجازفة بالنزول إلى البحر.