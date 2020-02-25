تبون في زيارة رسمية إلى السعودية 

يقوم الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، بداية من يوم غد، الأربعاء.

وأكدت صحيفة "النهار"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن الزيارة حسب بيان لمصالح رئاسة الجمهورية الجزائرية، تأتي بدعوة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأفادت الصحيفة بأن الزيارة تستمر 3 أيام، يجري خلالها الرئيس عبد المجيد تبون ، محادثات مع الملك سلمان بن عبد العزيز، حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي سياق متصل، استقبل تبون، اليوم، الثلاثاء، أمير قطر، تميم بن حمد، الذي يقوم بجولة زيارات عربية، تشمل الأردن وتونس والجزائر، بهدف تعزيز العلاقات بين بلاده وبين هذه الدول.

وقال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه بأمير قطر، إنه ثمة توافق تام بين بلاده وقطر حول كافة القضايا الإقليمية.