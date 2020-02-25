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23:38 GMT25 فبراير/ شباط 2020
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    طائرة مسيرة

    الجيش الوطني الليبي يقول إنه أسقط طائرة مسيرة تركية جنوب طرابلس... فيديو

    © CC0 / pixabay
    العالم العربي
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    أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة تركية جنوب طرابلس، بعد إقلاعها من مطار معيتيقة.

    وقال المسماري على صفحته بموقع "فيسبوك"، يؤكد آمر غرفة العمليات العسكرية بمنطقة الغربية اللواء المبروك الغزوي إسقاط طائرة مسيرة تركية جنوب طرابلس مساء اليوم، بعد إقلاعها من القاعدة التركية "معيتيقة".

    وأضاف، "تعتبر الغرفة هذه الأعمال من الأعمال العدائية الإرهابية التركية وخرق للهدنة المعلنة بالمنطقة".

    وشدد المسماري على أن، " آمر الغرفة يؤكد جاهزية وحدات الجيش الوطني للتعامل مع أي تهديد أمني يعرض أمن وسلامة العاصمة وقواتنا للخطر".
    ونشر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، مقطع فيديو قاله إنه للطائرة التي تم إسقاطها. ويظهر في الفيديو بقايا طائرة مسيرة ويظهر شخص داخل المقطع المصور يحاول تفكيك الطائرة، بينما يقول آخر "الله أكبر".

    الحرب في ليبيا
    © REUTERS / GORAN TOMASEVIC
    كم بلغت خسائر ليبيا بعد شهر من إغلاق المنشآت النفطية؟
    كانت فرنسا والولايات المتحدة قد أشارتا، في وقت سابق، إلى وصول مقاتلين سوريين إلى ليبيا بدعم تركيا التي قررت في وقت سابق التدخل عسكريا دعما لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في العاصمة طرابلس.

    وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر من زعموا أنهم مقاتلون سوريون في طريقهم إلى ليبيا على متن مركبة.

    وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

    هذا، واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، مؤتمرا دوليا حول ليبيا بمشاركة دولية رفيعة المستوى.

    وأصدر المشاركون بيانا ختاميا دعوا فيه لتعزيز الهدنة في ليبيا، ووقف الهجمات على منشآت النفط، وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

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    الكلمات الدلالية:
    طائرة مسيرة, المسماري, الجيش الوطني الليبي
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