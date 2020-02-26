الصحة الكویتیة تكشف حالة جميع المصابين بفيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الكویتیة، الیوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بفیروس كورونا المستجد إلى 18 حالة إثر تسجیل ست إصابات جدیدة.

وقالت الصحة الكويتية، في بیان لها: "إن الحالات الجدیدة ھي لمواطنین مرتبطین بالسفر إلى إیران"، وذلك حسب وكالة الأنباء الكویتیة "كونا".

وأوضحت أن "جمیع الحالات مستقرة وتتلقى الرعایة الطبیة اللازمة في أحد المستشفیات المعدة والمجھزة لاستقبال مرضى فیروس كورونا. وأھابت بالمواطنین والمقیمین الالتزام بالتعلیمات الصادرة عن الجھات المتخصصة بغیة الحفاظ على صحة الجمیع.

وأكدت الوزارة أن جميع المصابين بفيروس كورونا في البلاد يتمتعون بصحة جيدة، وفي طريقهم للشفاء.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا على الصعيد العالمي 78866 شخصا، توفي منهم 2592 شخصا، فيما شفي حتى الآن 25128 شخصا، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.

كانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول، فيما وصنفت المنظمة الفيروس، على أنه "وباء"، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي.