لتعزيته في مبارك... الرئيس الإسرائيلي يبعث رسالة إلى السيسي

بعث الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عبر فيها عن خالص تعازيه للشعب المصري، في وفاة مبارك.

ذكر ذلك أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، ونشر نص الرسالة على "تويتر"، اليوم الأربعاء.

وكتب: "الرئيس ريفلين بعث برسالة خطية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، إثر وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك"، مضيفا: "عبر ريفلين، في الرسالة، باسم الشعب الإسرائيلي، وباسمه شخصيا، عن خالص التعازي لأسرة مبارك، ولأبناء الشعب المصري".

فخامة الرئيس ريفلين بعث برسالة خطية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسى على إثر وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني #مبارك وعبر فيها باسم الشعب الإسرائيلي وباسمه شخصيا

عن خالص التعازي لأسرة مبارك ولأبناء الشعب المصري وكتب بالعربية: رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/27WqDXeWvc — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) February 26, 2020

وقال جندلمان، إن الرئيس الإسرائيلي كتب بالعربية "رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتوفي مبارك، أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ92 عاما، ونشر علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل، تغريدة على "تويتر"، قال فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم والدي الرئيس مبارك"، وأرفق تغريدته بمقطع فيديو يظهر فيها حسني مبارك مرتديا الزي العسكري وفيه أبرز تصريحاته وخطاباته.