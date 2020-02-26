الحكومة السعودية تكشف سبب تحويل هيئة السياحة إلى وزارة

كشف وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب، سبب تحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة، مشيرا إلى أن ذلك جاء متسقا مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة.

ذكرت ذلك شبكة "العربية"، مشيرة إلى أن الخطيب أكد في تصريحات، اليوم الأربعاء، أن "القيادة السعودية وفرت كل الإمكانيات، التي نحتاج لها في الوزارة من أجل أن تتحول السياحة في السعودية إلى مصدر رئيس للدخل وللتوظيف".

وأضاف: "هذا التحول ينسجم مع رؤية المملكة 2030"، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للسياحة تهدف لتوفير منظومة متكاملة من الخدمات والعروض للسياح.

وتابع: "كما تهدف إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الحاليين والجدد، وهذا من شأنه أن يرفع عدد الوظائف في قطاع السياحة إلى مليون و600 ألف وظيفة، ويزيد الناتج المحلي إلى 10 بحلول 2030".

وأضاف: "سنلمس قريبا مخرجات مهمة فيما يخص الاستثمار في السياحة، معتبرا أن العنصر الأساس هم أبناء وبنات هذا الوطن، الذين سيتم تدريبهم من أجل الانخراط في هذا المجال المهم"، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيسهم في تقديم صورة إيجابية عن المملكة.

وأوضح وزير السياحة السعودي أن المملكة تزخر بالكثير من الوجهات السياحية، التي تؤهلها لأن تكون في صدارة الوجهات العالمية".