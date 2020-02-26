الرئيس الموريتاني يبدأ زيارة إلى السعودية

بدأ الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، اليوم الأربعاء، زيارة رسمية إلى السعودية هي الأولى له منذ انتخابه في حزيران/ يونيو الماضي.

نواكشوط - سبوتنيك . وقالت الرئاسة الموريتانية، في بيان، إن "الزيارة تأتي تلبية لدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز".

ويرافق ولد الغزواني، في زيارته للسعودية، وفد كبير يضم وزراء الخارجية، والاقتصاد والصناعة، والبترول والطاقة والمعادن، والتجارة والسياحة، والتنمية الريفية.

ويجري على هامش الزيارة توقيع مجموعة من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات عدة.

وتعد السعودية ثاني دولة خليجية يزورها ولد الغزواني منذ انتخابه، بعد الإمارات التي زارها الشهر الماضي.

وترتبط موريتانيا والسعودية بعلاقات قوية على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، وتعد السعودية أكبر مستثمر عربي في موريتانيا.