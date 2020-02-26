الجيش السوري يحرر مناطق جديدة في ريف إدلب الجنوبي متجها إلى كفرعويد

حررت وحدات من الجيش العربي السوري مناطق جديدة في ريف إدلب الجنوبي، وسيطرت على مجموعة من القرى والبلدات.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بتحرير الجيش السوري مناطق وبلدات سفوهن وكفرموسى وفليفل وكوكبة بريف إدلب الجنوبي.

وأشارت الوكالة إلى أن وحدات الجيش السوري "تلاحق فلول الإرهابيين باتجاه كفرعويد، بالريف الجنوبي لمحافظة إدلب.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في ريف إدلب، في وقت سابق من اليوم، بأن وحدات الاقتحام في الجيش السوري خاضت اشتباكات عنيفة مع مسلحي "الحزب التركستاني" و"جبهة النصرة" و"أنصار التوحيد" (المحظورين في روسيا) أفضت إلى طردهم من "الملاحة" و"الفطيرة" بعد تكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

ونوه المراسل أن المؤشرات الميدانية تتزايد حول نية الجيش السوري إطباق الحصار على العشرات من البلدات والقرى التي ينتشر فيها مسلحو التنظيمات الإرهابية جنوب جبل الزاوية، مشيرا إلى أن السيطرة على "الفطيرة" يجعل القوات المتقدمة على أبواب بلدة "سفوهن"، آخر بلدات ريف إدلب على خط سير العمليات غربا، ولا يفصلها سوى 5 كم عن الالتقاء مع القوات السورية المرابطة إلى الشرق من بلدتي "القاهرة" و"العنكاوي بريف حماة الشمالي الغربي.