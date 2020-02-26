الخطوط الجوية الكويتية تعلن إرسال طائرة خاصة لإجلاء الكويتيين من إيطاليا

قالت الخطوط الجوية الكويتية في بيان إنها سترسل طائرة خاصة لإجلاء الكويتيين من إيطاليا.

وقالت الشركة في بيان نشر على حسابها الرسمي على تويتر: "تعلن الخطوط الجوية الكويتية بأنه استكمالا لدورها في خدمة المواطنين والمقيمين وقطاع الطيران المدني في دولة الكويت وبالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الصحة ووزارة الداخلية والإدارة العامة للطيران المدني فإنها ستقوم بتشغيل رحلة خاصة واحدة إلى مدينة ميلانو في إيطاليا لإجلاء المواطنين الكويتيين".

وأضافت أنه سيكون موعد مغادرة الرحلة من ميلانو يوم غدٍ الخميس الساعة ٢:٢٥ مساء بتوقيت ميلانو ووصولها إلى مطار الكويت الدولي الساعة ١٠:١٥ مساء بتوقيت الكويت.

تعلن الخطوط الجوية الكويتية بأنه إستكمالا لدورها في خدمة المواطنين والمقيمين وقطاع الطيران المدني في دولة الكويت وبالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الصحة ووزارة الداخلية والإدارة العامة للطيران المدني فإنها ستقوم بتشغيل رحلة خاصة واحدة إلى مدينة ميلانو في إيطاليا -١ — Kuwait Airways (@KuwaitAirways) February 26, 2020

وطالبت الخطوط الجوية الكويتية من المواطنين الموجودين هناك التواصل مع السفارة الكويتية في إيطاليا والقنصلية الكويتية في ميلانو بهذا الخصوص.