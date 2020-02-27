بعد قرار السعودية... وزير الأوقاف المصري يعلق على وقف تأشيرات المعتمرين

علق وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، على قرار السعودية بوقف تأشيرات المعتمرين.

وقال الوزير المصري، في بيان، إن تعليق المملكة العربية السعودية المؤقت لمنح تأشيرات العمرة وزيارة الحرم النبوي الشريف يندرج تحت قاعدة "درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة"، بحسب ما نشرته صحيفة "المصري اليوم".

وأشار وزير الأوقاف إلى أن قرار المملكة العربية السعودية له ما يبرره من مشروعية الحفاظ على الأرواح ودفع ما يعرضها للخطر المحقق أو الغالب على الظن، في ضوء بيان الخارجية السعودية، الذي أكد أن هذا الإجراء احترازي مؤقت يهدف للإسهام في كبح جماح انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن هذا الإجراء سيخضع لإعادة التقييم المستمر، ولا سيما أن الجميع يعلم أن الأماكن الأكثر ازدحاما أكثر عرضة لانتشار هذا الفيروس، وفق ما تؤكده تقارير منظمة الصحة العالمية.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، مساء اليوم الأربعاء، أن الجهات الصحية في المملكة اتخذت أعلى المعايير الاحترازية، والإجراءات الوقائية الاستباقية لمنع وصول فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" إلى بلاد الحرمين.



وفي بيان نشره حساب وكالة الأنباء السعودية "واس" على موقع "تويتر"، قالت وزراة الخارجية: "تتابع المملكة عن كثب تطورات انتشار فيروس كورونا الجديد، وتؤكد الوزارة حرص حكومة المملكة على تطبيق المعايير الدولية المعتمدة، ودعم جهود الدول والمنظمات الدولية، وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته والقضاء عليه".