منظمة الصحة: العالم أمام مرحلة حاسمة مع تفاقم الإصابات بكورونا خارج الصين

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الخميس، إن العالم أمام مرحلة حاسمة، بعد تجاوز عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المسجلة في باقي الدول عدد الحالات المسجلة في الصين خلال اليومين الماضيين.

وأضاف غيبريسوس في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "خلال الـ24 ساعة الماضية، سجلت 7 دول حالات إصابة لأول مرة. رسالتي إلى كل هذه البلدان هي: إذا كنت تتصرف بشدة، فيمكنك احتواء فيروس كورونا، يمكنك منع المرض عن الناس وإنقاذ الأرواح".

وأردف أن وباء "كوفيد 19" في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإيطاليا وكوريا الجنوبية يعكس قدرات هذا الفيروس، لكن مع اتباع الإجراءات الصحيحة يمكن احتواؤه، مضيفًا: "هذه إحدى الرسائل الرئيسية من الصين، والدليل أنه لا يبدو هناك انتقال واسع النطاق في المجتمعات".

وأوضح أن العلماء في مقاطعة غوانغدونغ الصينية اختبروا أكثر من 320 ألف حالة من المجتمع المحلي، وكانت نسبة الإصابة بفيروس كورونا الجديد 0.14% فقط، وهذا يشير إلى إمكانية احتواء المرض، مختتمًا: "في الواقع هناك العديد من الدول التي فعلت ذلك بالضبط".