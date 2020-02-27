الجيش الليبي ينشر فيديو لسيارات مدنيين متفحمة جراء "قصف تركي" في ليبيا

نشر اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي، مساء اليوم الخميس 27 فبراير/شباط، مقطع فيديو لما قال إنه قصف تركي على مدنيين في طرابلس.

وقال المسماري في منشور عبر صفحته على "فيسبوك": "جريمة جديدة ارتكبها الطيران التركي المسير في منطقة الرواجح جنوبي العاصمة طرابلس".

وأشار المسماري إلى أن السيارات تعود إلى مدنيين يعيشون في العاصمة الليبية، وتم قصفها من قبل الطيران التركي.

وتابع الناطق باسم الجيش الليبي قائلا: "لازلنا ننتظر بيان من غسان سلامة (المبعوث الأممي لليبيا) صاحب المكتب، الذي قال إنه افتتحه باسم الأمم المتحدة للتأكد من مدى مدنية مطار معيتيقة".

وكان المسماري قد اتهم في تصريحات سابقة تركيا باستهداف المدنيين في طرابلس بالأسلحة الثقيلة.

كانت فرنسا والولايات المتحدة قد أشارتا، في وقت سابق، إلى وصول مقاتلين سوريين إلى ليبيا بدعم من تركيا، التي قررت في وقت سابق التدخل عسكريا دعما لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في العاصمة طرابلس.

وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

هذا، واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، مؤتمرا دوليا حول ليبيا بمشاركة دولية رفيعة المستوى.