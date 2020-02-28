إصابة 70 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوب مدينة نابلس

أصيب 70 فلسطينيا برصاص وغاز الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيتنا جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية .

رام الله - سبوتنيك. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 70 فلسطينيا بجروح مختلفة بعد استخدام الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع.

واندلعت، اليوم الجمعة، مواجهات بين أهالي بلدة بيتنا والمئات من أهالي القرية الذين رابطوا في منطقة تدعى جبل العرمة وقد قمعهم جنود الجيش الإسرائيلي.

وكان المستوطنون أعلنوا عن نيتهم اقتحام منطقة جبل العرمة، حيث اعتصم فيه العشرات من أهالي البلدة في وقت هاجم فيه جنود الجيش الإسرائيلي الأهالي، مما أدى لاشتعال المواجهات التي خلفت عشرات الإصابات.

وأعلن الجيش الإسرائيلي منطقة جبل العرمة منطقة عسكرية مغلقة ومنع الأهالي من الوصول إليها.