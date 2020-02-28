نقيب أطباء لبنان: الوضع الصحي للمصابين بفيروس كورونا جيد

قال نقيب الأطباء في لبنان، شرف أبو شرف، لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة، إن الوضع الصحي للمصابين الثلاثة بفيروس كورونا في لبنان جيد.

وأضاف:"80% من المصابين حول العالم عوارضهم خفيفة جداً و15% لديهم عوارض لا تؤثر على صحتهم في العموم و5% عوارضهم خطيرة، و2 إلى 3 % منهم يموتون رغم كل الإجراءات المتخذة، لأنه لا يوجد علاج أو لقاح مخصص لفيروس كورونا".

وأشار أبو شرف أن عدد المصابين في لبنان مرجح للارتفاع إذا ما نظرنا إلى ما يحدث في بلدان الغرب والسرعة التي يتفشى فيها فيروس كورونا، وفقا للمنطق يفترض أن يزيد العدد.

وشدد على أن لبنان يتخذ كل التدابير المعقولة على كل المعابر للحد من انتشار الفيروس، لافتاً إلى أن المشتبه بإصابتهم يتم حجرهم حتى يستقر وضعهم.

وأكد أبو شرف أن الإجراءات المتخذة في مطار رفيق الحريري الدولي وفي المعابر بدأت تتحسن.

وأوضح أن مستشفى رفيق الحريري الجامعي هو الوحيد المجهز لاستقبال حالات الكورونا، حيث يستقبل لحدود الـ 60 مريضا، ولكن بدأ العمل على تجهيز بعض المستشفيات الحكومية في المناطق.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت، يوم أمس الخميس، عن تسجيل حالة ثالثة مثبتة مخبريًا بفيروس كورونا لشخص إيراني.