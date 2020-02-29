سلطنة عمان تعلن تعافي أول حالة من فيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم السبت، تماثل إحدى الحالات المصابة بفيروس "كورونا" الجديد للشفاء؛ لافتة إلى أن الحالات الأخرى تخضع للمتابعة، وهي في حالة صحية مستقرة.

موسكو – سبوتنيك. وأهابت الوزارة، في بيان نشر على الإنترنت، بالجميع اتباع الإرشادات الخاصة للوقاية من المرض، من بينها التقليل من المصافحة وتجنب التقبيل في المناسبات الاجتماعية.

كانت السلطات العمانية اتخذت عدة قرارات احترازية لمكافحة انتشار الفيروس ، من بينها توقيف العمل بالتنقل بالبطاقة الشخصية للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وجاء القرار، عقب الإعلان عن اكتشاف 5 حالات إصابة بالفيروس لمواطنين عمانيين مرتبطين بالسفر إلى إيران.

أعلنت وزارة الخارجية العمانية، اليوم السبت، أن "الإحصائيات تشير إلى أن عدد الإيرانيين الذين عادوا إلى بلدهم منذ 25 من الشهر الحالي تجاوز 600 مواطن".

وأكدت الوزارة، في بيان لها، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن "الجهود متواصلة لاستكمال عودة من تبقى". وتابعت أن "رحلات طيران ستتوفر غدا الأحد من شيراز، ويوم الاثنين من مشهد، والثلاثاء أيضا من شيراز".

وكانت وزارة الصحة العمانية، أعلنت قبل يومين، عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مرتبطة بالسفر إلى إيران، ليصبح عدد الحالات المسجلة في السلطنة خمس حالات، وجميع الحالات في حالة صحية مستقرة ولا توجد أي وفيات.

كما نوهت الشركة العمانية لتشغيل وإدارة الموانئ "مرافئ"، "بإيقاف عمليات استيراد وتصدير البضائع عن طريق القوارب الإيرانية بميناء خصب اعتبارا من يوم الأربعاء 26 فبراير/شباط 2020 كإجراء احترازي".