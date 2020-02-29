الصحة العالمية: حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا في مصر

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أن هناك حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا في مصر، مضيفة أنه "لا علم لنا بحالات أخرى"، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.

وكان الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، اليوم السبت، قد أكد خلو مصر من أي حالات كورونا.

منظمة الصحة العالمية: هناك حالة واحدة مصابة بفيروس #كورونا في #مصر ولا علم لنا بحالات أخرى #COVID19 pic.twitter.com/Mhq4gOfCvZ — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) February 29, 2020

وأجاب مجاهد على سؤال "سبوتنيك"، بشأن ما تم تداوله بأن فرنسا سجلت حالات مصابة بالكورونا عائدة من مصر، حيث قال مجاهد: "حتى الآن لا يوجد أي إصابة أو اشتباه بفيروس كورونا في مصر".

وفي وقت سابق، قال وزير الصحة الفرنسي، أوليفيه فيران، إنه تم تسجيل 6 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في مدينة آنسي، تتعلق بمسافرين عائدين من رحلات منظمة إلى مصر.

ونقلت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية عن فيران قوله بأن إجمالي إصابات فيروس كورونا المؤكدة في بلاده ارتفع إلى 57 حالة، وأضاف على هامش زيارته مقاطعة كريبي أون فالوا شمال غربي فرنسا، أنه تم تسجيل 19 إصابة جديدة بالفيروس، الجمعة، بعد أن كان إجمالي الإصابات 38، يوم الخميس الماضي.