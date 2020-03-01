الكويت إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لشخص قادم من إيران

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد 1 مارس/آذار، تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد، لشخص قادم من إيران.

وقالت الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة فى وزارة الصحة الكويتية الدكتورة بثينة المضف، في مؤتمر صحفي نقلته صحيفة "الأنباء" الكويتية: "تسجيل حالة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية بفيروس كورونا في البلاد كانت قادمة من إيران".

وأوضحت المضف أن الحالة الجديدة المكتشفة أمس، من الموجودين في العزل الصحي في الكويت

وتابعت المضف قائلة "تم استقبال 4 طائرات إجلاء للرعايا الكويتيين من إيران، واستقبال طائرة أخرى من بانكوك تحمل 189 راكبا".

وأشارت المسؤولة في الصحة الكويتية إلى أن الكويت لم تخصص أي محجر صحي في الجهراء.

وقالت المضف إن وزارة الصحة الكويتية، تتعامل بشفافية في الإعلان عن جميع الحالات، التي يتم التعامل معها.

وأعلنت دولة الكويت، يوم الأربعاء الماضي، تعطيل الدراسة رسميا لمدة أسبوعين، تبدأ من 1 مارس/ آذار، بسبب فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا، بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا، فيما علقت جميع الرحلات الجوية من وإلى العراق، كما أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، سابقا، وقف جميع رحلاتها إلى إيران حتى إشعار آخر، بعد اكتشاف عدد من الإصابات وحالتي وفاة بفيروس كورونا.

عاجل| بثينة المضف: استقبال 4 طائرات إجلاء للرعايا الكويتيين من إيران..واستقبال طائرة أخرى من بانكوك تحمل 189 راكبا https://t.co/s23QZDmj8z pic.twitter.com/Eh6LVkKhY3 — جريدة الأنباء (@AlAnba_News_KW) March 1, 2020

​ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، انتشر فيروس كورونا في عدد من الدول الخليجية، من بينها الكويت والإمارات وسلطنة عمان والبحرين، إضافة إلى إيران والعراق.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد" الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".