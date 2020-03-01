وزارة الصحة السعودية: جهزنا 25 مستشفى للتعامل مع حالات "كورونا"

قال متحدث باسم وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، إن المملكة جهزت 25 مستشفى للتعامل مع أي إصابة بفيروس كورونا قد يتم رصدها.

وفي وقت سابق، أكدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد برئاسة وزير الصحة في اجتماعها العاشر أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بالفيروس داخل المملكة حتى الآن، وأهابت بالجميع للتواصل مع 937 لأي استفسار، وأخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

أكدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس #كورونا_الجديد برئاسة معالي وزير الصحة في اجتماعها العاشر أنه لم يتم ولله الحمد تسجيل أي حالة إصابة بالفيروس داخل المملكة حتى الآن، وأهابت بالجميع للتواصل مع 937 لأي استفسار، وأخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات. pic.twitter.com/aRlF7dBiQo — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) February 29, 2020

وسبق أن أصدرت الخارجية السعودية، مساء الجمعة الماضية، بيانا عاجلا أعلنت فيه تعليق المملكة دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشارت الخارجية السعودية في بيانها المنشور عبر حسابها على موقع "تويتر" إلى أن قرار التعليق هذا "مؤقت".

وأعلن وزير الصحة ووقاية المجتمع عبدالرحمن العويس، وزير التربية والتعليم حسين الحمادي، خلال مؤتمر صحافي عقد، أمس، في مقر الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي، عن مجموعة من الإجراءات الاحترازية، للحد من احتمالية انتقال عدوى فيروس "كورونا".