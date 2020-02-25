الصحة السعودية تصدر بيانا بشأن إصابة 4 سعوديات بـ"كورونا"

أصدرت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، بيانا، بشأن إصابة 4 مواطنات سعوديات في البحرين بفيروس "كورونا" الجديد.

قالت وزارة الصحة السعودية في بيانها المنشور على "تويتر": "إشارة إلى ما أعلنته وزارة الصحة البحرينية عن إصابة 4 مواطنات سعوديات قادمات من إيران بفيروس كورونا الجديد".

وتابعت وزارة الصحة السعودية بقولها "توضح الوزارة أن التنسيق قائم مع وزارة الصحة البحرينية، لعلاجهن في البحرين لحين شفائهن".

وأشارت الوزارة إلى أنها تتبع كافة التوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، في متابعة الحالات المصابة بفيروس "كورونا".

وكانت الوزارة قد أصدرت قبل قليل أيضا بيانا طالبت فيه كافة المواطنين السعوديين المقيمين بالمملكة وخارجها، بالتريث من اتخاذ قرار السفر إلى إيطاليا أو اليابان، بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد فيها.

وكانت البحرين قد أعلنت عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد لأشخاص قادمين من إيران.

ونقلت الوكالة الرسمية "بنا" عن وزارة الصحة "تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس الكورونا (كوفيد 19) لمواطنين بحرينيين وسعوديين قادمين من إيران عن طريق دبي عبر مطار البحرين الدولي".

وذكرت أنه "تم فحصهم فور وصولهم إلى المملكة وإجراء جميع التحاليل اللازمة وهم في القاعة المخصصة لفحص القادمين من الدول الموبوءة بالمطار التي أكدت إصابتهم بالفيروس، لتبلغ بذلك عدد الحالات المؤكدة إصابتها في المملكة 8 حالات".

وأوضحت وزارة الصحة أن "الحالات المصابة وصلت إلى المملكة قبل صدور قرار شؤون الطيران المدني بتعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبي الدولي لمدة 48 ساعة".

إشارة إلى ما أعلنته وزارة الصحة البحرينية عن إصابة أربع مواطنات سعوديات قادمات من إيران بفيروس #كورونا الجديد.

توضح الوزارة أن التنسيق قائم مع وزارة الصحة البحرينية لعلاجهن في البحرين لحين شفائهن بإذن الله، وذلك وفقاً للتوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية. — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) February 25, 2020

​كما ذكرت أن الحالات المصابة الجديدة البالغة 6 حالات هي لمواطنين بحرينيين اثنين (رجل وامرأة) وأربع مواطنات سعوديات كانوا قد وصلوا إلى البلاد بعد زيارة لإيران، ويخضعون هم وجميع الحالات المصابة لمتابعة مستمرة وعناية فائقة من قبل الفريق الطبي المختص، مؤكدةً الوزارة أنه تم نقل مرافقي المصابين للعزل أيضا كإجراء احترازي بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

وزادت أعداد المصابين بفيروس كورونا الجديد في الصين ليبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمرض في الصين 80 ألفا و150 حالة، وازدادت عدد الوفيات إلى ألفي و699 شخصا.

وأوضحت لجنة الصحة الوطنية الصينية أنه تم شفاء 27 ألفا و689 شخصًا من الإصابة بالمرض، وغادروا مستشفيات العلاج.