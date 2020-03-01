الجيش المصري يقدم الدعم لمتضرري الفيضانات والسيول في جنوب السودان

أعلن الجيش المصري، اليوم الأحد، أنه قدم مساعدات لإغاثة متضرري السيول والفيضانات في جنوب السودان.

وذكر المتحدث العسكري، في بيان نشر على "فيس بوك"، أنه "بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم الدعم لإغاثة المتضررين من الفيضانات والسيول بجمهورية جنوب السودان، أصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أوامره بشحن مساعدات الإغاثة المقدمة من وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعى والهلال الأحمر المصرى والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية إلى جمهورية جنوب السودان".

وتابع "تتمثل المساعدات المقدمة فى أدوية ومستلزمات طبية لمساعدة الأشقاء فى جمهورية جنوب السودان فى أعمال إغاثة المتضررين من الفيضانات والسيول التى اجتاحت البلاد، وتم نقل المساعدات عبر الطائرات العسكرية إلى مطار جوبا ب جنوب السودان".

واختتم بالقول "يأتى ذلك انطلاقا من الروابط التاريخية والقومية لمصر تجاه الأشقاء الأفارقة وتقديم الدعم والتضامن الكامل معهم في أوقات المحن والأزمات".