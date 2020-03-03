روسيا ترصد 50 خرقا لوقف العمليات العسكرية في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، في نشرتها على موقعها الرسمي بشأن الوضع في سوريا، بأن الجانب الروسي رصد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 50 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في المحافظات التالية: اللاذقية (21) وحلب (20) وإدلب (9)، بينما رصد الجانب التركي 35 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في محافظتي إدلب (23) وحلب (12).

موسكو - سبوتنيك. قام المركز الروسي للمصالحة ورصد تحركات اللاجئين، بحسب النشرة، خلال 24 ساعة الماضية، بتنفيذ عملية إنسانية واحدة، تم من خلالها إيصال 250 سلة غذائية، بلغ إجمالي وزنها نحو 0.913 طن إلى سكان مدينة القامشلي في ريف الحسكة.

وبشكل عام تم تنفيذ 2394 عملية إنسانية، وبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3988.073 طن.

يذكر أن هناك نزاعا مسلحا ما زال مستمرا في سوريا منذ عام 2011. وقد تم في أواخر عام 2017 إعلان الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق (وهو التنظيم المحظور في روسيا).

وما زالت عمليات "تطهير" الأراضي السورية من الإرهابيين مستمرة في بعض المناطق، في الوقت الذي يتم فيه الآن، إيلاء الاهتمام الأكبر للعملية السياسية وإعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين والنازحين.