فيروس كورونا يطول النرجيلة ويمنعها في الكويت

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فإن وزارة الصحة الكويتية طالبت في بيان بـ"منع جميع المقاهي من تداول (الشيشة) في الوقت الراهن، حتى تقييم الوضع الصحي في البلاد".
ودعت الوزارة في البيان "جميع العاملين في صالونات الحلاقة الرجالية والنسائية والنوادي الصحية والرياضية والاجتماعية إلى توفير بيئة صحية، والالتزام بوسائل الوقاية الشخصية من استخدام القفازات والكمامات، واستخدام المطهرات والمعقمات".
(الصحة) تدعو للتقيد بوسائل الوقاية الشخصية في صالونات الحلاقة والنوادي الصحية والمقاهي https://t.co/1pHuU6ncI9 #كونا #الكويت— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) March 3, 2020
(م.ر) pic.twitter.com/8poZhYeD5T
وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة إجراءات احترازية اتخذتها الكويت أخيرا عقب وصول الفيروس إلى البلاد عن طريق المواطنين العائدين من إيران، تضمنت تعليق الرحلات إلى بضع دول، ووضع العائدين من الدول الموبوءة بالحجر الصحي، وإلغاء الأنشطة والفعاليات، وتعليق الدراسة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)