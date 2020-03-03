تأجيل أكبر معرض في شمال إفريقيا للنفط والغاز بسبب كورونا في الجزائر

أعلنت الجزائر تأجيل أكبر معرض للنفط والغاز في شمال إفريقيا (ناباك 2020)، من منتصف مارس/ آذار الجاري، إلى سبتمبر/ أيلول المقبل، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال منظمو المعرض، في بيان، "بالنظر لتنامي انتشار وباء فيروس كورونا المستجد عبر العالم، قرر منظمو معرض ومؤتمر شمال إفريقيا للنفط والغاز تأجيله إلى سبتمبر/ أيلول المقبل".

وأضاف البيان أن التظاهرة الاقتصادية، كانت مقررة في الفترة ما بين 15 و18 مارس/ آذار الجاري، وبسبب انتشار كورونا سيتم تنظيمها ما بين 6 و9 سبتمبر/ أيلول المقبل في مدينة وهران، غربي الجزائر.

وحسب البيان، فإن التأجيل سببه أيضا إجراءات احترازية بالنظر لالتزام المنظمين بتنظيم هذا الحدث الاقتصادي في أفضل الظروف من حيث السلامة والأمن لجميع المشاركين.

وذكر البيان، أن تأجيل المعرض يرجع كذلك للقيود، التي تشهدها الرحلات الجوية حول العالم، بسبب انتشار فيروس كورونا، الأمر الذي سيعرقل تنقل المشاركين في المعرض.

هذا وأكد المنظمون أن 650 شركة من 45 بلدا، ينتظر مشاركتها في معرض النفط والغاز في شمال إفريقيا بنسخته العاشرة.

ومعرض شمال إفريقيا للنفط والغاز (ناباك)، الأكبر من نوعه في المنطقة، وفق المنظمين، وأقيمت النسخة الأولى منه عام 2011، ويجمع شركات في قطاع النفط والغاز من الجزائر ودول المنطقة وكذلك من قارات العالم الخمس.