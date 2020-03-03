نجيب ساويرس يكشف سبب غيابه عن عزاء مبارك

كشف رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، اليوم الثلاثاء، سر غيابه عن عزاء الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، الذي وافته المنية، الثلاثاء الماضي.

وغرد ساويرس عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، ردا على سؤال أحد متابعيه، بشأن عدم ذهابه إلى عزاء مبارك: "كنت مسافر للأسف".

كنت مسافر للأسف https://t.co/NiWtebwwoq — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) March 3, 2020

​وكان نجيب ساويرس قد نعى حسني مبارك، قائلا عبر "تويتر": "أحببته على المستوى الإنساني وحزنت على ما تم معه من تعامل، مهما أخطأ تظل إنجازاته وإيجابياته أكثر من أخطاؤه، الله يرحمه ويحسن إليه".

حبيته على المستوى الإنساني و حزنت على ما تم معه من تعامل مهما أخطأ تظل إنجازاته و إيجابياته أكثر من أخطاؤه .. الله يرحمه و يحسن إليه https://t.co/vWMjp8JtEQ — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) February 25, 2020

وأقيم عزاء الرئيس المصري الراحل، حسني مبارك، الجمعة الماضية، في مسجد المشير طنطاوي، بالتجمع الخامس في القاهرة، وحضره العديد من المسؤولين والفنانين.

وتوفي مبارك، صباح الثلاثاء 25 فبراير/ شباط، في مستشفى الجلاء العسكري، بعد 3 أسابيع من إجراء جراحة في البطن تدهورت صحته على إثرها.

وأقيمت مراسم جنازة عسكرية رسمية الأربعاء، شرق القاهرة، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة، ونقل بعدها الجثمان بطائرة عسكرية ليواري الثرى في مقابر الأسرة بمصر الجديدة.