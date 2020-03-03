الدفاع التركية: مقتل جندي تركي في محافظة إدلب السورية

وقالت الدفاع التركية في بيان: "نتيجة لقصف قواتنا من قبل النظام (السوري) في منطقة "درع الربيع" (التي أطلقتها القوات المسلحة التركية في إدلب في 27 فبراير/شباط) ، قتل أحد رفاقنا العسكريين وأصيب تسعة. تواصل الرد من خلال إطلاق النار على 82 هدفا للنظام السوري في المنطقة".

وأضاف البيان: "قُصف 82 موقعا للنظام السوري في إدلب، أسفر عن تدمير 9 دبابات، ومدفعين، و6 راجمات صواريخ، وعربتين عسكريتين، فضلا عن تحييد 299 عنصرا".

#عاجل | الدفاع التركية: قصف 82 موقعا للنظام السوري في إدلب، أسفرت عن تدمير 9 دبابات، ومدفعيتين، و6 راجمات صواريخ، وعربتين عسكريتين، فضلا عن تحييد 299 عنصرا من الجيش السوري". — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 3, 2020

وأعلن الجيش السوري، اليوم الثلاثاء، عن إسقاط طائرة مسيرة تركية، شرق بلدة خان السبل، في ريف إدلب، شمال غربي سوريا، وسط تصاعد الأعمال العسكرية بين الجانبين.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الثلاثاء: "وحدة من الجيش تسقط طائرة مسيرة لقوات النظام التركي شرق بلدة خان السبل بريف إدلب".

#عاجل

مراسل سانا: وحدة من الجيش تسقط طائرة مسيرة لقوات النظام التركي شرق بلدة خان السبل بريف إدلب — سانا عاجل (@SanaAjel) March 3, 2020

جاء ذلك بعد إعلان قيام الجيش التركي بإسقاط طائرة حربية سورية من طراز "إل-39" في إدلب شمال غربي معرة النعمان، حيث تعرضت الطائرة السورية لإصابة بصاروخ أطلقه طيران سلاح الجو التركي.

وتشهد محافظة إدلب، منذ أسابيع، معارك عنيفة بعد أن نفذ مسلحون، سلسلة هجمات استهدفت مواقع الجيش السوري، ما تسبب بمعارك عنيفة بين الطرفين.