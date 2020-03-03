الجيش السوري يسقط مسيرة تركية شرق بلدة خان السب في ريف إدلب

أسقط الجيش السوري، اليوم الثلاثاء، طائرة مسيرة تركية، شرق بلدة خان السبل، في ريف إدلب، شمال غربي سوريا، وسط تصاعد الأعمال العسكرية بين الجانبين.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الثلاثاء، "وحدة من الجيش تسقط طائرة مسيرة لقوات النظام التركي شرق بلدة خان السبل بريف إدلب".

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مراسل سانا: وحدة من الجيش تسقط طائرة مسيرة لقوات النظام التركي شرق بلدة خان السبل بريف إدلب — سانا عاجل (@SanaAjel) March 3, 2020

وفي وقت سابق اليوم، ​أسقط الجيش السوري، طائرة دون طيار تابعة للقوات التركية في محيط سراقب بريف إدلب الجنوب الشرقي.

جاء ذلك بعد إعلان قيام الجيش التركي بإسقاط طائرة حربية سورية من طراز "إل-39" في إدلب شمال غربي معرة النعمان، حيث تعرضت الطائرة السورية لإصابة بصاروخ أطلقه طيران سلاح الجو التركي.

وتشهد محافظة إدلب، منذ أسابيع، معارك عنيفة بعد أن نفذ مسلحون مدعومون من تركيا، سلسلة هجمات استهدفت مواقع الجيش السوري، ما تسبب بمعارك عنيفة بين الطرفين.