إعدام أحد عناصر "داعش" في العراق بتهمة قتل منتسبين من الحشد الشعبي

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأربعاء، إصدار حكم بإعدام أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي بتهمة خطف وقتل ثلاثة من مقاتلي الحشد الشعبي في محافظة كركوك، شمالي البلاد.

بغداد - سبوتنيك. وقال المجلس، في بيان، إن "المدان اعترف في مرحلة التحقيق الابتدائي والقضائي بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي في ولاية كركوك وقام بترديد قسم البيعة ودخل دورات شرعية وتدريبية على مختلف أنواع الأسلحة"، مبينا أن "المتهم اشترك بحادث خطف وقتل ثلاثة منتسبين من هيئة الحشد الشعبي في محافظة كركوك".

ولفت إلى أن "المحكمة وجدت أن الأدلة المتحصلة كافية ومقنعة لإدانة المتهم والحكم عليه بالإعدام شنقا حتى الموت وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وأصدر القضاء العراقي، الاثنين الماضي، أحكاما بإعدام اثنين من عناصر التنظيم الإرهابي بتهم القتل والاغتصاب.

وقال مجلس القضاء العراقي في بيان إن "الهيئة الثانية لمحكمة جنايات صلاح الدين نظرت دعوتين اثنتين لمدان واحد، الدعوى الأولى عن جريمة خطف وقتل عضو مجلس ناحية الساحل الأيسر في قضاء الشرقاط، والدعوى الثانية عن جريمة خطف وقتل مسؤول الصحوة في قضاء الشرقاط".

وأضاف أن "المدان اعترف بالانتماء إلى ما يسمى عصابات داعش الإرهابية بعدما ردد البيعة وارتدى الزي الأفغاني وحمل السلاح واشترك في عدة عمليات إجرامية مع أفراد مجموعته في مناطق الكيارة ومخمور ومصفى بيجي".

وفي حكم الإعدام الثاني، أوضح مجلس القضاء الأعلى، في بيان، أن "محكمة جنايات الكرخ في رئاسة استئناف بغداد أصدرت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق الإرهابي المكنى بـ "أبو همام" ٌدم من جملة أفعاله على اغتصاب فتاة إيزيدية أثناء اجتياح العصابات الإرهابية لمحافظة نينوى".

وأضاف أن "المشتكية الإيزيدية أهداها التنظيم الإرهابي إلى المجرم كسبية مكافأة له على جرحه في إحدى المعارك مع القوات الأمنية العراقية".

وبين القضاء العراقي أن "أحكام الإعدام صدرت وفق قانون مكافحة الإرهاب في العراق".

ويعلن العراق بين الحين والآخر أحكاما بإعدام عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي بتهم مختلفة.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وبعض الدول) في كانون الأول/ ديسمبر 2017، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة إسلامية".