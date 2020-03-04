أبو الغيط: اللاجئون السوريون أصبحوا ورقة ضغط ومساومة يتم التلاعب بها

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن اللاجئين السوريين أصبحوا ورقة ضغط ومساومة يتم التلاعب بها.

القاهرة – سبوتنيك. وقال أبو الغيط، في كلمة باجتماع الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، اليوم الأربعاء "نشاهد أهل لنا في سوريا وهم يشردون بمئات الآلاف، ونراهم يطرقون أبواب اللجوء وصار أمرهم ورقة ضغط ومساومة يتم التلاعب بها".

وأضاف أبو الغيط، أن "القوى الخارجية لعبت دورا سلبيا في ليبيا وسوريا واليمن أدى إلى تفاقم النزاعات وآن لها أن ترفع أياديها عن الأراضي العربية".

وفي سياق آخر، أعرب أبو الغيط، عن شكره لمندوب الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، راجيًا أن يكون خليفته على قدر من الدراية بالمنطقة.

وأوضح أبو الغيط "أشكر غسّان سلامة الذي أدّى مهمته بكل صدق من أجل لمّ شمل الليبيين"، وأضاف: "أرجو أن يكون خليفة غسان سلامة في ليبيا على قدر من الدراية بهذه المنطقة حتى يتسنى له النجاح في مهمته".