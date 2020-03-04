السفير الأمريكي لدى تونس: الحل في ليبيا يجب أن يكون سياسيا

أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية في تونس، دونالد بلوم، على هامش المعرض الدولي للطيران والدفاع، أن بلاده ترى أن الحل في ليبيا يجب أن يكون سياسيا.

ووفقا لما نشرته بوابة "أفريقيا الإخبارية"، أوضح بلوم أن لتونس دور كبير في دعم هذا الحل السياسي ودعم استدامته وتواصله على المدى الطويل.

وأكد بلوم متانة العلاقة بين تونس والولايات المتحدة ودعم بلاده للعديد من برامج تدعيم القدرات، تحديدا على مستوى حماية الحدود وتعزيز السيادة التونسية.

وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

وتدور في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/نيسان من العام الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي وقوات تابعة لحكومة الوفاق، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى.