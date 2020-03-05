الصحة المصرية: أول حالة إصابة لمواطن مصري داخل البلاد بفيروس "كورونا"

وأكدت الوزارة، في بيان مشترك مع منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس، "اكتشاف أول حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لمواطن مصري عائد من الخارج".

وأوضحت الوزارة، أن "الحالة المكتشفة لمواطن مصري يبلغ من العمر 44 عاما عائد من دولة صربيا مرورا بفرنسا وفور عودته لمصر لم تظهر عليه أي أعراض وبعد أيام قليلة بدأت تظهر عليه أعراض بسيطة، فتوجه إلى المستشفى حيث تم إجراء التحاليل المعملية له والتي جاءت إيجابية، اليوم الخميس الموافق 5 مارس 2020، وجاري نقله الآن إلى مستشفى العزل المخصص لتلقي الرعاية الطبية اللازمة".

من جانبه، أشار مستشار وزيرة الصحة والسكان خالد مجاهد، إلى أنه "باكتشاف هذه الحالة تصبح هي الحالة الثالثة الإيجابية في مصر لفيروس كورونا، الأولى لشخص أجنبي كان حاملا للفيروس، والحالة الثانية لشخص أجنبي تم الإعلان عنها يوم الأحد الماضي الموافق 1 مارس 2020".

وكانت وزيرة الصحة والسكان المصرية، الدكتورة هالة زايد، أعلنت في وقت سابق، عن إجراء تحاليل لـ1904 أشخاص مشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في مصر، بداية من شهر يناير الماضي وحتى الآن، لافتة إلى أنه تم إجراء تحاليل لـ41 حالة عائدة من العمرة مشتبه في إصابتها بالفيروس، وجاءت نتائجها جميعها سلبية.